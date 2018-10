München - Oliver Batista-Meier ist eines der vielversprechendsten Fußball-Talente in Deutschland. Der 17-Jährige spielt derzeit für die U19-Mannschaft des FC Bayern, immer wieder kommt er auch zu Regionalliga-Einsätzen in der zweiten Mannschaft. Der Offensivspieler war zudem bei der USA-Reise der Bayern-Profis in der Vorbereitung dabei.