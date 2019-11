"Für uns ging es inhaltlich darum: Wo beginnt Überzeugung? Wo endet Überzeugung? Das war das Schlüsselelement", sagte Köllner damals. Ohne Überzeugung könne man auch kein Spiel gewinnen. Der Trainer will seine Spieler nicht nur auf dem Rasen besser machen, er will sie menschlich voranbringen. "Wenn einer meiner Spieler in seiner Persönlichkeit stabiler wird und in seinem weiteren Leben einen Mehrwert haben wird, dann ist dies das Beste, was passieren kann", erklärte Köllner bei der "Gießener Allgemeinen".

Köllner: "Warum soll ich mich geißeln lassen?"

Der neue Löwen-Trainer ist anders, zweifellos. Empathie ist ihm wichtig, er definiert sich stark über Beziehungen. Gleichwohl ist Köllner aber auch ehrgeizig, ein Machtmensch, der seine Unabhängigkeit bewahren will. "Ich habe 46 Jahre lang auch ohne Profifußball eine hohe Lebensqualität gehabt. Wenn diese beeinträchtigt wird, verändere ich etwas. Warum soll ich mich geißeln lassen?", erklärte er der dpa.

Im Lichte dieser Aussage wird es interessant zu sehen sein, wie der Oberpfälzer durch die Grabenkämpfe in Giesing zwischen Vereinsführung und Investor Hasan Ismaik navigieren wird. Einen ersten Vorgeschmack wird er am Montag bekommen, dann wird der Fußball-Lehrer, der auch mehrere Taktik-Handbücher verfasst hat, an der Grünwalder Straße nämlich offiziell vorgestellt. Am Dienstag wird Köllner erstmals das Training leiten.

