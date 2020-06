Lisa Fitz postet wütendes Video auf Facebook

Über diese Auflagen wie Mindestabstand und begrenzte Personenanzahl im Theater ist Lisa Fitz nicht begeistert, will sich aber daran halten: "Wir hoffen, dass wir einfach wieder auftreten dürfen." Was sie allerdings stinksauer macht, ist, dass diese Regeln in anderen Bereichen wie dem Flugverkehr ihrer Meinung nach nicht gelten.