Riem - Elf Hochhäuser aus Holz an der Willy-Brandt-Allee – diese Idee von Landschaftsarchitektin Andrea Gebhard, die als Buga05-Geschäftsführerin das Wachsen der Messestadt begleitet hat, gefällt nicht allen 16.000 Bewohnern des Viertels. "Wir sehen diese Art der Wohnbebauung an dieser Stelle als problematisch an", haben 400 Messestädter mit einer Unterschriftenliste bekräftigt, die sie an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und die Stadträte geschickt haben.