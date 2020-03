Die Hilfeleistungen des Bundestags "geben eine Aussetzung der Mietzahlungen von Adidas nicht her", erklärte Post auf Twitter. Es gehe darum, dass privaten Mietern nicht gekündigt werden könne, sollten sie durch die Corona-Krise in Not geraten. Adidas sei ein Konzern mit Milliardengewinn, präzisierte Post am Sonntag bei "Bild TV". "Ich bin der Meinung, dass wir unser Gesetz letzte Woche nicht dafür beschlossen haben, dass sich Dax-Konzerne schadlos halten. Auch teilweise einseitig die Kosten der Corona-Krise an kleinere Vermieter abzuwälzen, ist unsolidarisch."