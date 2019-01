In der Hinrunde zählte Alaba, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit Formschwankungen zu kämpfen hatte, zu den Stützen im Bayern-Team. Insgesamt stand er in 24 von 26 Partien auf dem Feld und war dabei an vier Treffern direkt beteiligt (ein Tor, drei Vorlagen). Sein Vertrag läuft noch bis 2021.