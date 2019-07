Von dieser Seite durfte ihn Georg Eisenreich, Justizminister und Kreisvorsitzender der CSU München-Süd des öfteren in seinem Atelier in Sendling erleben, erinnert er sich am Donnerstag. "Winfried Zehetmeier", sagt er, "war einfach ein wunderbarer Mensch. Gebildet, engagiert, sozial und voller Leidenschaft." Nächstes Jahr wäre Winfried Zehetmeier, der wie Georg Eisenreich Mitglied der CSU München-Süd war, 60 Jahre in der Partei gewesen. "Die CSU verliert mit ihm eine große Persönlichkeit", sagt Georg Eisenreich. Doch nicht nur die. Eisenreich: "Winfried Zehetmeier war für die Menschen um ihn herum da, er war für seine Stadt da."