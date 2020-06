Schäfer: "Ich bin heiß, weil es für uns mit Wolfsburg um viel geht"

So wie am 4. April 2009, als Sie und der VfL die Bayern auf dem Weg zur Meisterschaft mit 5:1 aus dem Stadion schossen. Ihr schönster Sieg gegen Bayern?

Definitiv. Das war generell eine Saison, in der wir über unserem Limit gespielt haben. Unser Selbstvertrauen wurde immer größer, das hat sich dann auch in diesem Spiel widergespiegelt. Symbolisch war das Tor von Grafite per Hacke zum 5:1. Daran hat man gesehen, dass diese Saison etwas ganz Besonderes war.