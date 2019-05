Wie kann man eigentlich in eine Kneipe so verliebt sein, dass man unbedingt in der Nähe wohnen möchte?

BRITZIUS: Egal, wo ich gewohnt habe, hatte ich immer ein Stammlokal. Das Besondere am Vollmond für mich war, dass häufig Bruce Springsteen lief. Hatte ja im Nachhinein alle seinen Sinn, schließlich gründete ich dann aus dem untergegangenen "Vollmond" 2006 das Stadion. Ich liebe einfach die Kneipenkultur – und natürlich Fußball.