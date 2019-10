"Ich bin kein Mann der großen Worte. Endlich haben die Renovierungsarbeiten ein Ende, und ich kann das machen, was ich kann - kochen. Es war kein leichter Weg, wir haben anderthalb Monate Doppelschichten betrieben: Erst in meinem anderen Lokal gearbeitet (Thomis Kuchl, d. Red.), dann hier renoviert. I gfrei mi brutal, dass es jetzt fertig ist. Ich bedanke mich beim Verein, bei den Handwerkern, bei meiner Familie, meinen Schwiegereltern und meiner Freundin, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre", sagte Benedikt Lankes am Dienstag.