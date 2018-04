Wird Herzogin Kate Tante? Britische Medien berichten: Pippa Middleton soll schwanger sein

Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) werden nicht nur bald zum dritten Mal Eltern, sondern offenbar auch in einigen Monaten Tante und Onkel. Wie die britische Zeitung "Sun on Sunday" berichtet, soll Pippa Middleton (34, "Celebrate"), die kleine Schwester von Herzogin Kate, zum ersten Mal schwanger sein. Letzte Woche hätte sie eine ärztliche Ultraschalluntersuchung in der zwölften Schwangerschaftswoche gehabt, heißt es. Daraufhin hätten sie und ihr Ehemann James Matthews (42) entschieden, die frohe Kunde Familie und Freunden zu erzählen.