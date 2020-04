Während das Coronavirus viele Vereine existenziell bedroht, sind diese über die Lösung des Problems zerstritten. Eine Fraktion will mit Geisterspielen Einnahmen erzielen, die andere befürchtet höhere Kosten und fordert den Saisonabbruch. Im Schnitt 1,5 Millionen Euro Verlust gelten pro Verein als realistisch. Rund 600.000 Euro pro Klub wären es wohl bei Geisterspielen. Vor jenem Szenario warnten erst am Freitag acht Drittligisten deutlich in einem gemeinsamen Positionspapier, in dem sie sich zudem für einen Abbruch aussprachen.