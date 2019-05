Dieser Freudentaumel hielt nicht lange an. Nie war ein TV-Irrtum so unterhaltsam wie bei Tina Graupner. Obwohl Günther Jauch die 22-jährige Studentin Daria-Patricia aufruft und zu sich bittet, jubelt Tina drauf los und stürmt in die Studiomitte. Sie glaubt fälschlicherweise, dass sie beim Quizzen die Chance auf eine Million Euro hat.