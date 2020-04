"Wir haben die wahrscheinlich größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, und es ist klar, dass in dem emotionalen Thema Fußball teils konträre und polarisierende Meinungen kundgetan werden", sagte er dem "Münchner Merkur" in der Donnerstagsausgabe. Der Fußball aber "kann eine wichtige Signalwirkung haben". Ein Schritt zurück zur Normalität in einer so zuvor kaum gekannten Zeit.