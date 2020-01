"Wir sind keine Einheit mehr" Prinz William: Wie zerrüttet ist das Verhältnis zu Harry?

Krisengipfel am Montag

Am Montag soll es einen Krisengipfel zum "Megxit" in Sandringham geben. Mit dabei sind neben Queen Elizabeth II. (93) und Prinz Harry auch William und Thronfolger Prinz Charles (71). Harry und Meghan hatten am Mittwoch überraschend angekündigt, sich von ihren royalen Pflichten zurückziehen und "finanziell unabhängig" werden zu wollen. Ihr Leben werde künftig in Nordamerika und England stattfinden, erklärten sie. Mit dem Königshaus sollen sie zuvor nicht über ihre Pläne gesprochen haben.