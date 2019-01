Spürbar frustrierenden Gesamtzustand der SPD

Vor allem sein letzter Satz reißt alle Zuhörer sprichwörtlich vom Hocker. "Was können wir tun?", leitet Reiter ein. Er bezieht sich auf den spürbar frustrierenden Gesamtzustand der SPD, mit den inakzeptablen Bundes- und Bayern-Wahlergebnissen, aber auch auf die bevorstehenden Kommunalwahlen. "Die Alternativen sind aufgeben, nachgeben, alles geben", sagt Reiter, "ich bin für alles geben, liebe Genossinnen und Genossen!" Der Personenkult um Reiter beginnt am Sonntag schon, als der OB kurz vor elf Uhr den Saal im ersten Stock betritt. Auch hier applaudiert die Menge spontan. Die Kameralichter drehen sich zu ihm. Es wirkt ein bisserl so, als ob ein politischer Messias den Raum beträte.