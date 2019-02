Doch Hoeneß teilte weiter aus – auch direkt gegen Assauer: "Ich habe das Gefühl, Rudi Assauer will am Ende seiner Karriere auf Teufel komm' raus Titel holen und er hetzt Schalke damit in ein großes Risiko. Wer alles auf Pump macht, wird untergehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche", sagte der heutige Bayern-Präsident weiter und warf seinem Manager-Kollegen damit persönlichen Ehrgeiz auf Kosten seines Klubs vor.