München - Es gibt Geschichten, die sich nur König Fußball zu schreiben traut. Eins von Sechzigs größten Talenten kehrt seinem Herzensverein einst den Rücken, die weite Fußballwelt lockt. Als Spielmacher, dem der ganz große Durchbruch verwehrt bleibt, feiert er Jahre später seine umjubelte Rückkehr. Er ist der kickende Hoffnungsträger, soll den abgestürzten Amateurklub TSV 1860 zurück in den Profifußball führen. Doch: Er ist auch ständig verletzt, wird trotz des Aufstiegs verschmäht, bekommt keinen neuen Vertrag. Und jetzt? Kehrt er in der Stunde der Not zurück zu seiner großen Liebe: Timo Gebhart ist wieder ein Löwe.