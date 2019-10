In der Handtasche stand ein Kontakt zum Sohn

Also nahm Baumgartner sie mit ins Zelt. "Ich habe dann in ihrer Tasche einen Zettel gefunden, auf dem stand, dass sie Martha heißt und dement ist“, erzählt er. "Da stand eine Telefonnummer von ihrem Sohn drauf." Baumgartner rief daraufhin den Sohn an, und trank mit Martha eine Radler-Mass, während er auf den Sohn wartete. "Ihr hat auch mein Trachtenhut sehr gut gefallen, den hat sie nämlich gleich aufgesetzt und mitgenommen", erzählt er.