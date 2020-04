"Ich glaube, ein Oktoberfest 2020 in München – da würde ich klar sagen, 'Nein!'. Das ist ausgeschlossen, dass man so eine Veranstaltung macht", sagte der Mediziner am Dienstag bei "Bild". Und weiter: "Das ist ja auch schon im September. Die Planungen laufen lange vorher, da muss man ja schon Monate vorher in die Planungen gehen, wahrscheinlich laufen die jetzt schon. Also das ist aus meiner Sicht ausgeschlossen. (…) Das würde ich jedem Politiker, der mich fragen würde, ob man das machen soll, mit 'Nein' beantworten."