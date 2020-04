Um ihre Forderung zu untermauern, verweist Rauscher auf den Chef der Kinderklinik in Passau und Vorsitzenden der Süddeutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Matthias Keller. Dieser hatte vor einigen Tagen in einem BR-Interview gesagt: "Es gibt keinerlei Erkenntnisse, dass Kinder bei Covid-19 zur Krankheitslast oder Sterblichkeit beitragen würden." Kinder unter zehn Jahren seien nach aktuellen Daten sehr wenig infiziert und jüngste Erkenntnisse zögen in Zweifel, dass Kinder überhaupt "Virenschleudern" für das Corona-Virus seien. Ähnlich äußerte sich auch ein Schweizer Infektiologe in der "NZZ".