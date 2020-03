Hoeneß: "Jetzt muss Solidarität gelebt werden"

In der aktuellen Situation sieht Hoeneß indes nicht nur eine Gefahr, sondern auch die Chance, "dass die Koordinaten etwas verändert werden können". Die Politik in Deutschland mache "einen sensationellen Job", sagte 68-Jährige und forderte: "Jetzt muss Solidarität gelebt, nicht nur erzählt werden." Und: "Es geht um Menschenleben" – deshalb sollten sich alle unbedingt an die verabschiedeten Regelungen halten.