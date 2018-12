Dabei ist der Circus Krone gar kein gebürtiger Münchner – und wäre beinahe ein Frankfurter geworden! Gegründet 1905 als Zeltzirkus in Bremen (!), verhandelte Direktor Carl Krone 1918 unter anderem in Frankfurt am Main um ein Grundstück, einigte sich aber schließlich mit der Münchner Stadtverwaltung auf den Standort am Marsfeld. Die Firma Holzbau errichtete den 4.000-Zuschauer-Holzbau, der ab 1919 jeden Winter bespielt wurde – in den Sommermonaten ging Krone, wie bis heute üblich, auf Tournee.