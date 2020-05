"Wie Zwillinge" So ähnlich sehen sich Archie und Prinz Harry

Viele Royal-Fans wiesen auch darauf hin, wie ähnlich Archie seinem Vater sieht. Fotos von Prinz Harry, auf denen er als Baby und Kleinkind zu sehen ist, beweisen tatsächlich die Ähnlichkeit. "Oh mein Gott, er ist Prinz Harrys Doppelgänger!", kommentierte ein User. Von "Zwillingen" ist die Rede. Ein anderer schrieb: "Archie ist Harrys Mini-me." Auch für Meghan, die mit Mann und Sohn in ihre Heimatstadt Los Angeles gezogen ist, gibt es viele positive Rückmeldungen zu dem Clip. Von Stress sei keine Spur mehr zu erkennen, merkte jemand in den Kommentaren an.