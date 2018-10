Wie wird ihr Baby heißen? Prinz Harry und Herzogin Meghan: Auf diese Babynamen wird gewettet

Wer auf die Namen Albert, Arthur oder Phillip tippt, darf immerhin auf einen zehnfachen Gewinn seines Einsatzes hoffen. Bei Charles, Diana oder Elisabeth ist es sogar das 16-fache, da die Wahrscheinlichkeit eher gering ist, dass Harry und Meghan ihren Spross auf einen dieser Namen taufen lassen werden. Dass es ein royaler Name werden wird, steht für Buchmacherin Jessica Bridge hingegen so gut wie fest, denn: "Das Kind wird in die Thronfolge hineingeboren, es ist also eine sichere Schlussfolgerung, dass sich das Paar für einen Namen entscheiden wird, der bereits seit Generationen in der Royal Family genutzt wird."