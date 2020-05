Thomas Gottschalk bekommt 915 Euro Rente

Als Moderator habe er sich nie als Unternehmer gefühlt: "Ich war nie Unternehmer, sondern immer nur Gesichtsvermieter." Gottschalk erwähnte auch seine Werbeverträge mit Haribo, was sich gelohnt habe. Auf die Frage, wofür er das meiste Geld dann wieder ausgegeben habe, sagte er: "Für ein Schloss am Rhein, das mir nicht mehr gehört, und für eine Mühle in Malibu, die bis auf die Grundmauern verbrannt ist. Als Investor war ich super!" Das Schloss habe er mit Riesenverlust verkauft.