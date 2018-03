Was Neulöwen betrifft, so gilt dasselbe: Mit Efkan Bekirogli vom FC Augsburg II ist bereits ein Spieler abgesprungen. Man sei sich auch mit einigen weiteren Akteuren einig: Was Bierofka freilich noch nicht einplanen kann, ist die Ligazugehörigkeit: "Deshalb sind das Spieler, die das Potenzial für die Dritte Liga haben, aber auch in die Regionalliga kommen. Von dem her kann man sich ja ausmalen, dass es jetzt nicht so viele sind."