Auch nach AZ-Informationen müssen bei Sané weitere Untersuchungen erfolgen, um eine Diagnose geben zu können. Ob Donnerstag endlich Klarheit herrscht? Dann soll feststehen, wie schlimm es Sané erwischt hat und ob er womöglich operiert werden muss. Um 18 Uhr schließt jedenfalls das Transferfenster in der englischen Premier League. Falls ManCity also noch einen Ersatz für Sané verpflichten will, muss dies am Donnerstag geschehen.