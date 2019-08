Löwen-Abwehr nicht konkurrenzfähig

Wie die Sechzger derart auseinanderfallen konnten? Zu Beginn war der TSV durchaus präsent. Berzels Kopfball erwies sich in der ohrenbetäubenden MDCC-Arena als Magdeburger Türöffner. Bierofka: "Nach dem Rückstand haben wir uns innerlich aufgegeben." Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel sprach an, was ebenfalls auffällig war: "Wir haben in der ersten Halbzeit drei Tore über unsere linke Seite bekommen, die deckungsgleich abgelaufen sind." Nicht nur Linksverteidiger Phillipp Steinhart offenbarte dabei eklatante Schwächen: Seine Nebenmänner Berzel und auch der Ex-Magdeburger Dennis Erdmann schienen ihren Gegenspielern, vor allem Torjäger Beck, schier nicht gewachsen. Erdmanns derber Maulkorb: "Wir müssen die Fresse halten und arbeiten."