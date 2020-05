Wer landet auf Platz zwei und drei bei "Let's Dance" 2020?

Natürlich konnte nur ein VIP die 13. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" gewinnen. Es war Artistin Lili Paul-Roncalli, die mit Profitänzer Massimo Sinató (39) Zuschauer und Jury begeisterte. Sie holte am Ende den begehrten Tanzpokal. Sie wurde 1998 in München geboren, ist Österreicherin und die Tochter von Circus-Roncalli-Mitbegründer Bernhard Paul und der italienischen Artistin Eliana Larible-Paul. Seit 2014 ist sie als Schlangenfrau zu sehen – sie kann ihren Körper in alle Richtungen verbiegen.