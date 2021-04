Privatleben von Lili Paul-Roncalli: Hat sie einen Freund oder ist sie Single?

Von der Manege ins TV-Geschäft: 2020 war Lili Paul Roncalli als Kandidatin bei "Let's Dance" zu sehen und ist seit dem ein gern gesehener Gast in Shows. Wie tickt das Zirkuskind eigentlich privat? Hat sie einen Freund?

Lili Paul-Roncalli bei einem Auftritt beim Semperopernball in Dresden.

Manege frei! Lili Paul-Roncalli trägt zwar den Nachnamen ihrer berühmten Eltern, die 1975 den weltberühmten Circus Roncalli gegründet hatten, doch auf deren Ruhm ruht sie sich keineswegs aus. Schon seit Kindesbeinen trainiert Lili als Artistin - für ihre Karriere opferte sie sogar ihr Liebesleben. Wie sieht das turbulente Leben des Zirkuskinds aus?

Lili Paul-Roncalli hat berühmte Zirkus-Eltern

Als Tochter des berühmten österreichischen Zirkusdirektors Bernhard Paul und der italienischen Artistin Eliana Larible wurde Lili Paul das Show-Gen in die Wiege gelegt. Bereits mit sechs Jahren beschloss die gebürtige Münchnerin, dass sie ein Leben in der Manege führen will. Neben täglichem Training und dem aufregenden Zirkusleben absolvierte sie mithilfe einer Privatlehrerin ihren Realschulabschluss.

Hauptsächlich ist Lili sogenannte Kontorsionsakrobatin - auch Schlangenfrau genannt, doch die komplizierten Verdrehungen sind nicht ihr einziges Talent: Gemeinsam mit ihren älteren Geschwistern Vivian (30) und Adrian (28) begeistert Lili seit 2013 als Rollschuh-Trio "Les Paul".

Lili Paul-Roncalli privat: Hat sie einen Freund?

Etwa zehn Monate jährlich tourte die Zirkus-Familie vor der Corona-Krise durch die Weltgeschichte. Neben Training, Auftritten und Reisen blieb da nicht viel Platz für Freizeit. "Ich bin eigentlich nie länger als sechs Wochen an einem Standort", erzählte Lili. Für andere Hobbys, Schulausbildung und Freunde blieb da kaum Zeit. Geschweige denn für einen Partner.

Mittlerweile ist Lili Paul-Roncalli allerdings glücklich vergeben. Im Januar 2021 postete sie in ihrer Instagram-Story ein Foto mit dem Tennisprofi Dominic Thiem. Der bestätigte der österreichischen " " die Beziehung zu der Zirkustochter: "Es ist alles ganz frisch, die letzten Wochen waren schön. Mehr gibt es vorerst nicht zu sagen." Gemeinsame Pärchenbilder auf Instagram gibt es von den beiden aber noch nicht.

Karriere im Fernsehen: Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance" 2020

2019 war Lili Paul-Roncalli bei der VOX-Sendung "7 Töchter" zu sehen, wo sie mit anderen berühmten Töchtern, wie Cheyenne Ochsenknecht, über das Leben als Kind bekannter Eltern sprach. 2020 wagte sie sich bei der RTL-Show "Let's Dance" aufs Tanzparkett – mit Erfolg! Sie gewann die Tanzshow.

Lili Paul-Roncalli sorgt sich um Zirkus ihrer Familie

Aktuell kann der Zirkus Roncalli aufgrund der Corona-Krise nicht auftreten. Auch vergangenes Jahr war hart für die Familie, wie Lili gegenüber RTL erklärte. "Meine Familie ist wahnsinnig stark und sie versuchen mich zu unterstützen und abzulenken, so dass ich nicht zu viel daran denke", erzählte die 21-Jährige. Wegen der Krise kann der Familienzirkus nicht auf Tour gehen.