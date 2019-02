München - Am Tag danach herrscht Ratlosigkeit im Rathaus. Was hat Bürgermeister Manuel Pretzl geritten? Was will die CSU? Wie geht’s weiter? Am Donnerstagabend hatten Rathaus-Größen mit mehr als 1.000 Münchnern (und Hunderte mussten draußen bleiben) in der Theaterfabrik über die so genannte SEM diskutiert, die Stadtentwicklungsmaßnahme Nordost.