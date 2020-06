München – Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. So galt im Heimspiel des TSV 1860 am Sonntag gegen den MSV Duisburg (3:2) nicht nur Maskenpflicht für alle Beteiligten außer den Trainern und den Spielern: Auch die Kommunikation lief – in mehrfacher Hinsicht – anders als gewohnt.