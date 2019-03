Keine Polizeistreifen in der Nähe postiert

Anwohner berichten, dass vor der Massenschlägerei keine Polizei in der Schillerstraße zu sehen war. Normalerweise werden an Hotspots Beamte postiert, um gewaltbereiten Fans zu signalisieren: "Hier läuft nichts." So wie in der Fußgängerzone, vor dem Augustiner in der Neuhauserstraße, wo oft ein Mannschaftstransporter mit mindestens einem halben Dutzend Polizisten postiert ist.