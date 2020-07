Wetter, Rezepte, Tipps Android und iOS: Die besten Apps für Grillmeister

Lieber "Rare" oder "Well Done"? "SteakMate" (iOS / Android) hilft dabei, dass das Steak auch wie gewünscht gelingt. Nach Auswahl des Fleischtyps, der Kochmethode und der Dicke des Steaks zeigt die kostenlose App einen Timer an, der dabei hilft, dass das Endergebnis genau den Vorlieben des Gastes entspricht. Während der Timer läuft, gibt die App Bescheid, wann das Fleisch gewendet werden muss.