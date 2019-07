Wette verloren Mesut Özil ist jetzt blond

Nicht der einzige blonde Fußballspieler

Ein Fan postete auf Twitter ein Meme von Rapinoe, in dem sie sich die Haare aus der Stirn streicht. "Das wird Özil in der Umkleidekabine machen!", kommentierte er darunter. Özil ist nicht der erste Fußballspieler, der sich unfreiwillig seine Haare blond färben lassen musste. Mats Hummels (30) hatte 2016 ebenfalls eine Wette verloren - er hatte beim Dosenwerfen auf dem Oktoberfest versagt. Doch die blonde Mähne scheint im Fußball auch ein Trend zu sein: Lionel Messi (32), Neymar (27) und Jérôme Boateng (30) trugen diese Haarfarbe in den letzten Jahren aus freien Stücken.