Werner Weidenfeld im Interview "AKK" neue CDU-Chefin - Das sagt der Politologe

AKK ist also die Richtige für die CDU, aber ist sie auch die Beste bei Wahlen? Wäre das nicht Merz mit seinem schärferen Profil?

Mit ihrer Art hat Frau Kramp-Karrenbauer Wahlen gewonnen. Sie hat nachgewiesen, dass sie Wahlen gewinnen kann. Sie wird sich bemühen, dass ihre Gegenkandidaten die CDU in spürbarer Form mit vertreten. Das würde ich ihr auch raten, denn was man in Hamburg an Höhenflug erlebt hat, ist ja nicht das Werk einer einzelnen Person. Der Wettbewerb, die Art der Diskussion, die dabei vorgebrachten Ideen – man könnte fast sagen, das Trio AKK/Merz/Spahn war eine Art Gesamtkunstwerk.