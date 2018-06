Werner, Khedira, Draxler, Boateng Die Wechselkandidaten: Vereins-Abschied nach der WM?

Moskau - Es ist ja nicht so, dass es im DFB-Quartier seit Beginn der Vorbereitung in Südtirol nicht auch andere Themen als die rein sportlichen Aspekte mit Blick auf die WM gegeben hätte. Das Thema Gündogan-Özil-Erdogan hatte steten Widerhall, aus Italien bis herüber in die Birkenwälder von Watutinki, wo der Tross der deutschen Nationalelf sein Quartier aufgeschlagen hat.