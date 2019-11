Anfang November 2019 trägt Kovac die Eintracht noch immer im Herzen. Im Anschluss an das 2:1 im Pokal in Bochum lobte er die Frankfurter Fans als "die besten der Liga". In vielen Bayern-Fanklubs sorgte das für Ärger, doch Kovac blieb vor dem Duell in Frankfurt (Sa., 15.30 Uhr/Sky, ZDF und im AZ-Liveticker) dabei. Bayern habe "klasse" Fans, das sei ihm klar geworden, erklärte Kovac: "Gerade zum Ende hin gegen Frankfurt und auch im Pokal, als mein Name skandiert wurde – das weiß ich." Und doch sei die Stimmung bei der Eintracht etwas Besonderes. "Ich glaube, dass es in der Bundesliga so etwas sonst nirgends gibt."