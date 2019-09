Die Fotografin legte am Montagabend bei "Wer wird Millionär?" bis zur neunten Frage einen Durchmarsch hin, doch bei 8.000 Euro kam sie ins Stocken. Moderator Günther Jauch wollte von Sandra Waschkies wissen: "Welchen 'Titel' verpassten die Medien im Juli der Britin Carrie Symonds? A: Next Princess, B: Best Grandma, C: First Girlfriend oder D: Miss Brexit."