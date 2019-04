Goldregen und Millionär-Musik bei 500-Euro-Frage

Luigi Tassone konnte die 500-Euro-Frage korrekt beanworten: "Wen soll ein rund 70 km langer Zaun, den Dänemark entlang der Grenze zu Deutschland errichtet, an der 'Einreise' hindern? A: Wilddiebe, B: Wildcamper, C: Wildschweine, D: Wildpinkler." Kaum loggt Jauch seine richtige Antwort C ein, schon knallt und leuchtet es im Studio. "Was ist? Hab ich die Million?", fragt der Kandidat.