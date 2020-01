"Wer wäre da nicht interessiert?" Arbeiten Harry und Meghan bald mit Netflix zusammen?

Dass Meghan und Harry damit Erfolg haben könnten, steht offenbar schon fest. Netflix hat bereits Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem berühmten Ehepaar bekundet. Der Chief Content Officer des Streamingdienstes, Ted Sarandos, sagte Medienberichten zufolge am Sonntag bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles: "Wer wäre da nicht interessiert? Ja, sicher sind wir das."