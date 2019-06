Benjamin Kindsvater

Wichtiger Bestandteil des letztjährigen Teams. Aufgrund von Verletzungen der Flügelspieler Stefan Lex (Syndesmosebandriss) und Nico Karger (Leistenprobleme) ist es noch bedeutsamer, dass der quirlige Mann gut durch die Vorbereitung kommt. Gegen Garching und Plattling jeweils Torschütze, muss aber weiter an seiner Effektivität arbeiten. Macht der 26-Jährige so weiter, dürfte er mit Schwung und Stammplatz in Sechzigs zweite Drittliga-Saison der Historie gehen.