Welche Topmodel-Anwärterin kann die Angst vor den Tieren überwinden? Welche tritt selbstbewusst vor das Publikum und liefert eine packende Bühnenshow ab und wer patzt trotz Gottschalks Profi-Coaching auf der Bühne? Und wer muss seine Koffer packen? Zu sehen gibt es die Antworten auf diese Fragen in der nächsten Folge von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum", die am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird.