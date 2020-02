Salihamidzic: "Werden uns nie in finanzielle Schwierigkeiten bringen"

"Unser Anspruch ist, in der Champions League eine gute Rolle zu spielen", sagte Salihamidzic, und fügte selbstbewusst an: "Und sie wieder zu gewinnen." Bei der Kaderplanung mahnte er zu kühlem Kopf. "Drei Topspieler kann man in einem Jahr nicht kaufen", betonte er. Die Bayern sind weiter an den Nationalspielern Leroy Sane und Kai Havertz interessiert.