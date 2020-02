Insgesamt sei der Wettbewerb in dieser Saison sehr ausgeglichen, nur eine Mannschaft rage heraus. "Liverpool ist aufgrund der imposanten Serie in der Meisterschaft Favorit auf den Champions-League-Titel. Diese Bilanz ist wirklich unfassbar. Die ziehen das durch", sagt Hitzfeld über das Team von Trainer Jürgen Klopp. Bayern gehöre "mit zum Favoritenkreis. Das Ziel ist immer, möglichst viele Titel zu holen. Real Madrid und der FC Barcelona sind nicht unschlagbar in dieser Saison, Juventus auch nicht. Es ist eine gute Gelegenheit für Bayern."