Kann er brauchen, denn er kämpft auch abseits des Platzes für seine Löwen. Stärken an der Seitenlinie? Holte viel aus den Spielern heraus, Bierofka-Teams punkten in der Rückserie gewöhnlich besser, was für eine Weiterentwicklung spricht. Eine Prise Lockerheit würde aber nicht schaden.