Wem steht es besser? Herzogin Meghan und Königin Letizia besitzen dasselbe It-Piece

Meghan trug den Rock bereits

Die spanische Königin entschied sich bei ihrem Auftritt in Südkorea am Donnerstag (24.10.) für dunkelrote Pumps und eine weiße mit Pointelle besetzte langärmelige Bluse. Der Ehefrau von König Felipe (51) fielen die braunen Haare offen um die Schultern. Herzogin Meghan kombinierte bei einer Gesprächsrunde auf Schloss Windsor am Freitag (25.10.) den Rock mit einem burgunderfarbenen Pullover mit V-Ausschnitt und gleichfarbigen Pumps. Die Ehefrau von Prinz Harry (35) hatte ihre langen Haare nach oben gesteckt, nur einzelne Strähnen umspielten ihr Gesicht.