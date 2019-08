Benjamin Pavard: Verteidiger mit Entwicklungspotenzial

"Man sieht, dass er nicht zu Unrecht Weltmeister geworden ist", sagt Kovac über Pavard: "Er hat die Qualität, um auf zwei Positionen zu spielen, in der Innenverteidigung und als Außenverteidiger." Mittlerweile drängt sich aber immer mehr der Verdacht auf, dass Pavard als Rechtsverteidiger seine größten Stärken hat. Auf dieser Position ist er schließlich Weltmeister geworden und im französischen Nationalteam noch immer gesetzt. Das Problem: Kovac sieht Joshua Kimmich weiter rechts hinten und nicht im zentralen Mittelfeld.

Pavard wird sich also im Abwehrzentrum verbessern müssen, um in die Startelf zu rücken. Ex-Bayern-Verteidiger Jürgen Kohler macht ihm Hoffnung: "Pavard ist ein hochinteressanter Spieler, perspektivisch mit enormem Entwicklungspotenzial", sagte Kohler der AZ. Der Franzose bringe "die nötige Frische" mit, so Kohler weiter: "Mit Innenverteidigern ist es wie mit einem guten Rotwein: Sie reifen im Laufe ihrer Karriere – so lange der Körper mitmacht."

Der Norden Frankreichs, Pavards Heimat, ist allerdings nicht bekannt für guten Rotwein, eher für Champagner. Ist ja auch zweitrangig: Hauptsache Pavard reift noch ein wenig.

