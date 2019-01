Lahm schaut Fußball lieber im Fernsehen

Der Diplomat Lahm – schon zu seiner aktiven Zeit war er in dieser Rolle aufgefallen. Oder vielmehr: nicht aufgefallen. Nun, nach der Fußballerlaufbahn, bleibt er seinem Stil treu. Es ist insgesamt ruhiger geworden um den deutschen Organisationschef der EM 2024, in der Öffentlichkeit zeigt er sich seltener. "Ende Dezember war ich mal im Stadion", berichtete er. "Ich musste. Unser Sohn (Julian, Anm. d. Red.) ist großer Stadionfan. Ich glaube, dass ich deshalb in der Rückrunde häufiger ins Stadion gehe." Sonst schaue er Sport eher im Fernsehen an: "Da habe ich meine Ruhe. Ich habe mit meiner Stiftung ja auch viel zu tun, genauso mit meinen Unternehmen. Die EM steht jetzt auch noch an. Da ist einiges zu tun."